Российские войска пытались 1 раз сходить в атаку на восточном направлении, потеряли 15 солдат и БМП, - ОТГ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщила, что в зоне его ответственности оккупанты только 1 раз попытались пойти в атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение сегодняшнего дня, 27 марта, в районе ответственности оперативной группировки "Схід" российские фашистские войска 1 раз безуспешно пытались наступать на позиции наших сил. Вражеская атака была отбита. В ходе боя украинские защитники уничтожили: личного состава - до 15; БМП – 1.

Российские оккупанты значительно снизили активность в наступательных действиях. Несмотря на это, украинские воины не теряют бдительность и продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи".

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