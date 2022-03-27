Нам не нужен замороженный конфликт, - Зеленский об идее миротворцев в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает до конца идею Польши ввести миротворцев в Украину, потому что украинцам не нужен замороженный конфликт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Целиком это идея Польши — вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что когда только началось полномасштабное вторжение России, когда возникли риски, связанные с атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, Украина предлагала в том или ином виде туда пригласить присутствие тех или иных миротворческих сил. "Но мы этого не дождались. Пока это так", - отметил президент.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский на брифинге в Киеве по итогам переговоров с Зеленским 15 марта заявил, что в Украину срочно должна быть отправлена специальная вооруженная миротворческая миссия НАТО.

На следующий день Польша представила проект миротворческой миссии в Украине на встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

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