Новости • Агрессия России против Украины, Война

Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"

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Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности переговоров нашей страны с Российской Федерацией. По его словам, наша сторона даже и не поднимает вопроса "денацификации" и "демилитаризации" с оккупантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Зеленский заявил в интервью для российских СМИ.

"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", – заявил президент.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Прочитала інтерв'ю Зеленського російським змі у скороченому вигляді, тому могла щось неправильно зрозуміти.
    Які іще "компромісні території" на території України? Це ким треба бути, щоб навіть заїкнутися про таке?
    Нема в Україні компромісних територій. Є тимчасово окуповані, і ніяких компромісів тут не може бути.
    Ні, це добре навіть, що Вова почав знову давати інтерв'ю своїм голосом. Може декого попустить із занадто розчулених.

    Але у мене прохання до тих, хто керує країною.
    Будь ласка, приберіть його на якийсь час з очей подалі. Люди злі зараз, знервовані. Людей ******** і обстрілюють градами. Люди можуть випадково розірвати бубочку на клапті і скажуть, що так і було. Воно вам треба? https://t.me/nuts_roses/720
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    а решта питань,типу, обговорюються?Якісь референдуми,просто повернення до лінії фронта на 24 лютого і тоді "обговорення спірних територій"?Що це плять за фігня?
  • Володимир Мик
    Зеленський готовий до капітуляції, про що він в цьому інтерв'ю заявив.
    Він готовий піти на нейтральний статус України, він готовий обсуждати долю Донбаса (на умовах пуйла), після виведення рашистських окупантів рубежі 24 лютого.
    Тобто Зеленський не тільки не збирається відвоювати Крим та Донбасом, а фактично підриває територіальну цілісність України, що являється злочином.
    Слово Перемога від нього ніколи не звучала і не звучить.
    Значить він хоче завершення війни тільки капітуляцієй України.
    Навіть заявив, що якщо Україна почне відвоювати свої території то це призведе до Третьої світової війни.
    От гнида Зеля.
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