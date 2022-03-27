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Я разрешил им покинуть город, они отказались, - Зеленский - о защитниках Мариуполя

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Я разрешил им покинуть город, они отказались, - Зеленский - о защитниках Мариуполя
Украинские военные остаются в Мариуполе и продолжают защищать город от российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью российским СМИ.

Глава Украинского государства заявил, что в Мариуполе есть украинские войска. "Это насчет того, почему хаос информационный. Потому что внутрь там, где они могут залезть, там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами", - сказал Зеленский.

Он добавил, что раз в два дня пытается выходить на связь с защитниками Мариуполя. "Я им говорю, что все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся... Но если вы чувствуете, что вам нужно быть, и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как Это выглядит для военного... Они сказали, что... Но я дал им право выбора. Они сказали: "Мы не можем. Здесь ранены люди. Мы не покинем раненых". Более того, они сказали: "Мы не бросим убитых… Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить", – добавил Президент Украины.

Он рассказал, что в Мариуполе прямо на дорогах и тротуарах лежат тела мертвых граждан Украины, а также российских солдат, которые никто не убирает. Зеленский также сообщил, что украинская сторона обращалась к российской с просьбой дать возможность вывезти раненых и мертвых граждан из города, на что был получен отказ.

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Топ комментарии

  • olele
    ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich
    16 мин

    - Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
    - Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
  • bezmegh
    Це,лайно:-дозволив.... Яка мерзота...Яка неймовірна гнида
  • Player New
    Знімає з себе відповідальність муд@к, оце наговорив кацапським змі, просто взяв і деморалізував свою ж державу, хрена лисого олені це подивляться, просто взяв і мокнув Українців в лайно.
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