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Взрывы прозвучали в Волынской области, больше информации будет со временем, - ОВА

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Взрывы прозвучали в Волынской области, больше информации будет со временем, - ОВА
На территории Волынской области прозвучали взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынская ОВА в фейсбуке.

"На Волыни прозвучали взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации будет впоследствии", - отмечается в информации.

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Руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил: "О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!"

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  • Bob Fayn
    наскільки треба бути йонутим щоб за місяць війни не порозливати ту нафту по менших цестернах і сховати
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