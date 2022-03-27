Россия нанесла ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру и Ровно вечером 27 марта, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал информацию о том, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру и Ровно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Подоляк отметил: "Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это действительно нравится?"

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