Новости • Война

Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный

24 259213
Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный
В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "российским пленникам".

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Арестович призвал не издеваться над российскими пленными

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Ахметов Григорій Рінатович


    @GrishaSilence

    · 37 мин

    Залужный опроверг, что бойцы ВСУ "издевались" над пленными россиянами, и назвал это гуснявым ипсо

    и тут в чат врывается манкурт Арестович. хитрый, но тупой враг, который пытается по максимуму дискредитировать украинскую армию

  • Мобильный крематорий
    Пусть снимают, что хотят. Кацапам это уже никак не поможет.
  • Roman Kol
    Оце правільно. Підери будуть боятись їхати в Україну.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости