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Впереди новый раунд переговоров с РФ, наши приоритеты известны, - обращение Зеленского. ВИДЕО

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Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 32-го дня войны.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - сообщил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Старшина Запаса


    @StarshinaZapasa

    ·
    8 ч



    Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
  • Olexa Cras
    Треба вже законодавчо закріпити заборону ведення переговорів з ворогом до завершення бойових дій.
  • ВІКТОР 426d266c
    Президент має вдихати віру в повну нашу перемогу, а не виглядати як неголений бомж з путаними думками в голові.
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