Впереди новый раунд переговоров с РФ, наши приоритеты известны, - обращение Зеленского. ВИДЕО
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Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 32-го дня войны.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - сообщил Зеленский.