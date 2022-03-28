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Командиру батареи САУ 28-й ОМБр Денису Максишко посмертно присвоено звание Герой Украины. ФОТО

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Командир самоходной артиллерийской батареи 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший лейтенант Денис Максишко посмертно удостоен звания Герой Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28-й ОМБр.

Командиру батареи САУ 28-й ОМБр Денису Максишко посмертно присвоено звание Герой Украины 01

"Выполняя боевые задания под постоянным огнем артиллерии и авиации противника проявлял личное мужество и героизм, умело управляя подчиненным подразделением, нанося огневые поражения по российским захватчикам, благодаря решительным действиям, умелому управлению и своевременному принятию решения, нанеся мощное огневое поражение по позициям захватчиков, уничтожив блокпост противника выведя из строя технику и уничтожив численное количество личного состава противника, но при перемещении в район запасных огневых позиций, попав под массивный артиллерийский обстрел российских захватчиков, героически погиб", - говорится в сообщении.

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Указом президента Украины №179/2022 от 26.03.2022 г за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге старшему лейтенанту Денису Максишко присвоено звание Герой Украины  с удостоением ордена "Золотая звезда".

Топ комментарии

  • Олександр Полесов
    Проклятые кацапы
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
  • Amber
    Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

    Украіна сумує....😪😪😪
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