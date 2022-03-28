Украинские силы 27 марта уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 беспилотника и 2 крылатых ракеты рашистов, - Воздушные Силы

Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало оперативную информацию на 24:00 27 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных Сил.

В информации отмечается: "Сутки 27 марта сначала показались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине – вертолет и БпЛА рашистов.

Обострение обстановки началось ближе к 22 часам – по всей стране взревели воздушные тревоги!

Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевщины, где потеряли сразу три самолета.

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По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, два – сбиты противовоздушной обороной.

По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.

Всего за сутки 27 марта Воздушные Силы уничтожили: 4 самолета; 1 вертолет; 2 БпЛА; 2 крылатые ракеты".