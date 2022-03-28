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Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фомичев

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Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фомичев
Российские военные покинули город Славутич Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева.

Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбе о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они проделали свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья "гуманитарная" помощь нам всего хватает", - заявил мэр города.

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Топ комментарии

  • Энди Мир
    100% здав
  • Bronya Bronya
    Як зрозуміти слова мера: "Вони зробили свою роботу і пішли" Він говорить про ворогів наче про своїх колег.
  • First Last 5c638456
    а можна підтвердження від ЗСУ?
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