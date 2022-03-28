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Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц

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Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц
Полномасштабным вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, потому что действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Фактически вся Украина срослась как нация", - добавил Шольц.

Он подчеркнул, что украинцы сорвали планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому оккупанту.

По его мнению, действия Путина также привели к тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва паникует из-за отказа ЕС от российских энергоносителей, - Шольц

Топ комментарии

  • хрен
    ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
  • Lvbnhj
    *****..думав ?
    Там мізки " совком' забиті.
    І тому.
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

    .

    Слава нації
    Смерть москалям
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