Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц

Полномасштабным вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, потому что действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле.