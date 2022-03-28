Войска РФ с утра снова обстреляли Рубежное: есть погибший и раненый, - Гайдай
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Российские войска утром 28 марта снова обстреляли город Рубежное Луганской области, есть погибший и раненный.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, найдено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется", - отметил он.