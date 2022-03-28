"Сегодня Россия слабее, чем когда-либо", - турецкая оппозиция

Лидер оппозиционной партии İYİP Мераль Акшенер прокомментировала продолжающийся уже месяц конфликт в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Голос Турции".

"Возьмем, например, Россию. Посмотрим на жестокую и кровавую попытку вторжения в Украину. Несмотря на ожидания падения Киева в течение 48 часов, это длится уже месяц. Украинцы своей борьбой в очень тяжелых условиях напоминают всему миру о двух фундаментальных фактах:

Первый состоит в том, что нация, которая верит в независимость и борется за это, каким бы сильным ни был противник, не может проиграть.

Второе. Тирания, ставящая знак равенства между государством и собой, в вопросах, требующих мудрости и опыта, безусловно все испортит. Потому что у тиранов обезображено восприятие реальности. Потому что в окружении тиранов ни у кого не хватает духа сказать правду. Тиранам все равно правда не нужна. Поэтому они не приносят пользы ни своему народу, ни человечеству.

Международные санкции за мгновение откинули Россию на десятилетия назад. Они превратили ее в тюрьму под открытым небом, почти изолированную от мира. Тысячи людей потеряли свое привычное устройство, работу. За что? За мечту стать царем... Сегодня российское государство слабее, чем когда-либо", - говорится в сообщении.

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