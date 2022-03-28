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Украина больше всего нуждается в оружии от Запада: вопрос номер один - это самолеты и танки, - Зеленский

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Украина больше всего нуждается в оружии от Запада: вопрос номер один - это самолеты и танки, - Зеленский
Победа Украины в российско-украинской войне будет состоять в сохранении как можно большего количества жизней.

Об этом в интервью журналу The Economist заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Победа – это возможность спасти как можно больше жизней", – ответил Глава государства на вопрос, как будет выглядеть победа Украины в российско-украинской войне.

По его словам, сейчас Украина больше нуждается всего нуждается в оружии от Запада.

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"Номер один - это самолеты. Номер два, но это на самом деле номер один, - танки", - заявил Зеленский.

Президент также рассказал, почему часто выходит за пределы Офиса Президента, а не все время остается внутри здания.

"Если я не выйду даже в течение трех-четырех суток, а останусь только в своем офисе, я не буду знать, что происходит в мире", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что очень важно быть честным перед людьми, чтобы они продолжали верить тебе.

"Нужно быть честным, чтобы люди тебе поверили. Надо оставаться собой", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Навіщо танки?
    Ти ж збираєшся домовитись з хайлом.
    І Крим та Донбас звільняти не спішиш.
  • Сергей Середа
    Проблема зеленского (а значит и Украины) в том что он не понимает что происходит в мире, какая геополитическая ситуация.
    Иначе бы он не пошел в президенты.
    Он поперся в презеденты на хайпе, полностью проигнорировав российскую угрозу, будучи презедентом, на хайпе беспокоился только про свой рейтинг, закатывая деньги на оборону в асфальт.
    И сейчас, выступая перед парламентами разных стран, давит на жалость, рассказывая о убитых мирных гражданах и разрушенных городах.
    На самом деле это война цивилизационная, может быть 3-я мировая, и аппелировать к западному миру нужно с этой позиции. Если зверя не остановить сейчас всем вместе, тогда он прийдёт к каждому по-отдельности. И запад должен это осознавать а не просто сожалеть о разрушенных городах и убитых.
  • krot_lub
    Під асфальтом подивіться, там танки, літаки, ППО та все інше.
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