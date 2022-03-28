Общие потери РФ с начала войны – около 17 тыс. человек, 123 самолета, 127 вертолетов, 586 танков и 1 694 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта потери личного состава противника составляют около 17 тысяч человек.