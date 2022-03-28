Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов
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За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч", это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.
"Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что у Балаклеи", - заметил Синегубов.
По его словам, ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.
Наши Вооруженные Силы Украины настроены только на победу!