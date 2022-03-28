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Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газ на рубли

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Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газ на рубли
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, правительству РФ и "Газпрому" поручено внести изменения в контракты на поставку газа по изменению валюты расчетов на российские рубли. Центробанку же РФ поручено организовать продажу российских рублей на внутреннем рынке России для покупателей российского газа.

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Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газ на рубли 01

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Топ комментарии

  • Сергей Исаков
    Так це дійсно цікава ідея - Європа купляє рублі у України, Казахстану та ін. І пхає ці рублі у Росію, щоб вони там і залишились.
  • Костянтин Пелагін
    вот и звезда поставкам газа
  • arye z.
    Якщо цей нелюдь розуміется на економіці та як розуміеться на військовій справі, то піZдець прийде Газпрому і Роснефти скоріш ніж отой же піZдець прийде на полі бою.
    До речі, як там справи с "Северным Потоком-2", який вже збудованний та готовий до пуску?
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