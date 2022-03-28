Сегодня гуманитарные коридоры не открываем, возможны провокации со стороны оккупантов, - Верещук

Вице-премьер Украины и глава МинВОТ Ирина Верещук заявила, что сегодня, 28 марта, гуманитарные коридоры не будут открываться из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов.