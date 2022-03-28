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Пропагандистка Овсянникова на Западе давит на жалость и просит отменить санкции для россиян: "На полках магазинов нет сахара"

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Пропагандистка Овсянникова на Западе давит на жалость и просит отменить санкции для россиян: "На полках магазинов нет сахара"
Российская пропагандистка Марина Овсянникова, вышедшая в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и просит западные страны отменить их.

С критикой санкций против России Овсянникова выступила в прямом эфире по итальянскому телевидению, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что санкции направлены именно на простых людей, что это очень ухудшает их жизнь.

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"Русофобия не допустима. Российские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Это вина исключительно Владимира Путина", - заявила российская пропагандистка.

Пропагандистка Овсянникова на Западе давит на жалость и просит отменить санкции для россиян: На полках магазинов нет сахара 01

Топ комментарии

  • 11*
    Пішла нах, шкапа.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Все больше убеждаюсь, что это спланированная акция фсб.
  • F0G
    Эта пропагандонка говорит что 71% рашкаванов, которые хотят уничтожить Украину не виноваты, один лишь ВВХ виноват. Почему никто из политиков так и не догадался что это просто ФСБшный спектакль, чтоб с рашки сняли санкции.
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