Пропагандистка Овсянникова на Западе давит на жалость и просит отменить санкции для россиян: "На полках магазинов нет сахара"
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Российская пропагандистка Марина Овсянникова, вышедшая в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и просит западные страны отменить их.
С критикой санкций против России Овсянникова выступила в прямом эфире по итальянскому телевидению, передает Цензор.НЕТ.
Она заявила, что санкции направлены именно на простых людей, что это очень ухудшает их жизнь.
"Русофобия не допустима. Российские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Это вина исключительно Владимира Путина", - заявила российская пропагандистка.