Украине удалось потушить масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне, – советник главы МВД

Сейчас ситуация касательно пожаров в Чернобыльской зоне более или менее стабильная, и говорить о том, что там есть большие возгорания, нельзя

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Он уточнил, что достаточно много разгоняется информации о больших пожарах в Чернобыльской зоне, и отметил, что эта информация немного устарела.

"Несколько дней назад действительно были на больших территориях, до 8 тыс. га, пожары, и россияне действительно не пускали наших пожарных туда для того, чтобы погасить их. К счастью, нам удалось погасить эти пожары, и, к счастью, говорить о том, что там большие какие-то возгорания, пока мы не можем, пока в этом отношении более-менее стабильная ситуация", - заявил он.

Относительно радиационного фона советник главы МВД отметил, что "хотел бы успокоить всех, что сейчас в Киеве и Киевской области радиационный фон – в пределах нормы".

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Напомним, ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день полномасштабной агрессии РФ – 24 февраля. По состоянию на 27 марта в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС из-за боевых действий горят более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха.