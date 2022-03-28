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Ночь в регионах: в Херсонской области идут бои на границе с Николаевщиной и Днепропетровщиной, ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины и Волыни, - отчеты ОВА

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Ночь в регионах: в Херсонской области идут бои на границе с Николаевщиной и Днепропетровщиной, ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины и Волыни, - отчеты ОВА
За ночь на 28 марта в большинстве областей было спокойно, однако в некоторых – ракетные обстрелы, бои и бомбежки.

Об этом говорится в отчетах глав регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По состоянию на 8:00 28 марта ситуация в регионах такова:

Киевщина

Ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – с. Петрушки, Шпитки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ – ракетный обстрел. Есть попадание в жилые дома. Святопетровское – обстрел поврежденного дома.

Бои в Ирпене, Буче, Гостомеле. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Черниговщина

Чернигов: оборонительные бои вокруг города Вечером минометный обстрел одного из жилых микрорайонов города, погибших нет. Ночью сильные обстрелы позиций защитников города и жилых кварталов, данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Житомирщина

Ночью три ракетно-бомбовых удара: Житомирский и Коростенский районы. Двое раненых, 12 эвакуированных

Кировоградская область

Одна воздушная тревога, в общем-то все спокойно

Днепропетровщина

Ночные тревоги. Утром спокойно.

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Харьковщина

Харьков: ночью оккупанты продолжали наносить удары с оружия дальнего действия по окраинам города. По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен. Ведутся активные бои в Изюме.

Волынь

Вечером около 22:00 был ракетный удар в нефтебазу на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение продолжается.

В Северодонецке и Рубежном неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка, в с. Боровское погиб ребенок. ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного. Всего в Луганской и Донбассе за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника.

Сегодня утром еще один погибший и раненый в Рубежном.

Донетчина

Стабильно напряженно – по всей линии столкновения. Враг атакует, но не продвинулся. Блокада Мариуполя продолжается. Колонна автобусов, которая отправилась из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город - не пропускают.

Николаевщина

Ночь относительно спокойная, без учета воздушных тревог

Херсонщина

В Херсонской области последние сутки ознаменовались сильными взрывами. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, граничащих с Николаевщиной и Днепропетровщиной (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав). За последние сутки русские военные очень сильно обстреляли с. Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.

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Спокойными были ночи в Сумской, Запорожье, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Ровенской, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях – кое-где тревоги.

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Топ комментарии

  • olele
    Загалом, мої котики та зайчики, ситуація проста та зрозуміла. Ми воюємо із дуже сильним (хай і переважно за рахунок чисельних, а не якісних характеристик), абсолютно безжальним та аморальним, не мудрим, але і геть не до кінця дебільним, і на рівні командного складу високомотивованим ворогом.

    Такі базові установки за визначенням виключають швидку та легку перемогу, але не перемогу взагалі.

    Такого ворога можна і треба перемогти. І у нас нема іншого вибору. Ми надто добре розуміємо ціну нашої поразки у війні, де ворог ставить метою ліквідацію нашої країни та нації. Нас влаштовує лише перемога і мир на наших умовах - таких, які назавжди унеможливлять наступні спроби ворога виконати програму нашого знищення.

    Ніщо у написаному вище не слід сприймати як песимізм. Навпаки, автор тексту впевнений оптиміст, притому оптиміст добре поінформований.

    Просто спринтовий забіг остаточно завершився. Ми виграли його абсолютно переконливо, але це вже у минулому. Вже щонайменше тиждень триває наш марафон. І триватиме він ще не один місяць. А в марафоні потрібне інше налаштування дихання - повільне, розмірене, добре прораховане. Загалом марафон - це більше робота, ніж подвиг. Саме такою важкою марудною роботою стає наступна фаза нашої Вітчизняної війни. Роботою, яку можна і треба виконати - без емоційних "гойдалок" між зневірою та ейфорією, без розпачу та "всьопропальщини", але так само і без завищених нереалістичних очікувань. Зрештою, навіть довгий забіг має свій кінець, а навіть дуже важка робота - всього лише багато праці. Тож підбираємо шмарклі і працюємо, котики та зайчики. Слава Україні. - https://gazeta.ua/blog/56791/vijna-ce-marafon-legkoyi-peremogi-ne-bude
  • olele
    ...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

    То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

    Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
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    Да что за беда с комментами?! Еле работают.
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