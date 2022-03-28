Ночь в регионах: в Херсонской области идут бои на границе с Николаевщиной и Днепропетровщиной, ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины и Волыни, - отчеты ОВА

За ночь на 28 марта в большинстве областей было спокойно, однако в некоторых – ракетные обстрелы, бои и бомбежки.

Об этом говорится в отчетах глав регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По состоянию на 8:00 28 марта ситуация в регионах такова:

Киевщина

Ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – с. Петрушки, Шпитки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ – ракетный обстрел. Есть попадание в жилые дома. Святопетровское – обстрел поврежденного дома.

Бои в Ирпене, Буче, Гостомеле. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Черниговщина

Чернигов: оборонительные бои вокруг города Вечером минометный обстрел одного из жилых микрорайонов города, погибших нет. Ночью сильные обстрелы позиций защитников города и жилых кварталов, данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Житомирщина

Ночью три ракетно-бомбовых удара: Житомирский и Коростенский районы. Двое раненых, 12 эвакуированных

Кировоградская область

Одна воздушная тревога, в общем-то все спокойно

Днепропетровщина

Ночные тревоги. Утром спокойно.

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Харьковщина

Харьков: ночью оккупанты продолжали наносить удары с оружия дальнего действия по окраинам города. По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен. Ведутся активные бои в Изюме.

Волынь

Вечером около 22:00 был ракетный удар в нефтебазу на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение продолжается.

В Северодонецке и Рубежном неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка, в с. Боровское погиб ребенок. ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного. Всего в Луганской и Донбассе за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника.

Сегодня утром еще один погибший и раненый в Рубежном.

Донетчина

Стабильно напряженно – по всей линии столкновения. Враг атакует, но не продвинулся. Блокада Мариуполя продолжается. Колонна автобусов, которая отправилась из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город - не пропускают.

Николаевщина

Ночь относительно спокойная, без учета воздушных тревог

Херсонщина

В Херсонской области последние сутки ознаменовались сильными взрывами. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, граничащих с Николаевщиной и Днепропетровщиной (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав). За последние сутки русские военные очень сильно обстреляли с. Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.

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Спокойными были ночи в Сумской, Запорожье, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Ровенской, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях – кое-где тревоги.