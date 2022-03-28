У войск РФ увеличиваются проблемы с обеспечением, - Минобороны Британии

Ситуация с материально-техническим обеспечением российских войск ухудшается, в частности, из-за агрессивного сопротивления украинцев.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянная нехватка материально-технического обеспечения усиливается из-за продолжающегося отсутствия динамики (продвижения вперед. - Ред.) и морального духа среди российских военных, а также из-за агрессивного сопротивления со стороны украинцев", - заявили в ведомстве.

В Минобороны Великобритании также добавили, что в районе Мариуполя продолжаются упорные бои, ведь Россия пытается захватить местный порт.

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"Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, по всей вероятности, подорвет уверенность ВМФ России в возможности проведения операций в непосредственной близости к побережью Украины в будущем", - говорится в отчете.

В британской разведке также отмечают, что агрессор продолжает поддерживать блокаду черноморского побережья нашей страны, "изолируя Украину от международной морской торговли".

"Российские военно-морские силы также продолжают наносить спорадические ракетные удары по объектам на всей территории Украины", - констатируют в разведке.



