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Минобороны Турции заявило о нейтрализации мины в Черном море вблизи границы с Болгарией

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Минобороны Турции сообщило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море у берегов населенного пункта Игнеада у границы с Болгарией.

Как передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили турецкие СМИ.

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"Турецкие команды подводной обороны обезопасили и нейтрализовали морскую мину, найденную у побережья Игнеады у границы с Болгарией", - приводит турецкий канал TRT заявление Минобороны.

Ранее агентство "Анадола" сообщило, что в зону происшествия была направлена ​​группа морских спецназовцев.

В конце прошлой недели Минобороны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".

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Топ комментарии

  • ingvarr papusha
    Интересно они ещё долго будут терпеть эту ******* на черном море которую устроили эти Рашисты?
  • phonomaniac
    Болгарія може подякувати кацапам за те що практично все море їм перекрили.
  • Urs
    там Северной Африке и Ближнему Востоку в этом году немношка поголодать придется, пока мировое сообщество будет раздупляться - "а шо ж робить із скаженою собакою, яка вози із збіжжям з двору не випускає".
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