Около 30% жителей Харькова покинули город из-за войны, - мэр Терехов
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами. При этом он добавил, что многие начали возвращаться.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город, но в последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил он.
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