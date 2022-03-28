Около 30% жителей Харькова покинули город из-за войны, - мэр Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами. При этом он добавил, что многие начали возвращаться.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город, но в последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил он.

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