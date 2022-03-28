Новости • Война

США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит

30 508199
США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит
Соединенные Штаты Америки не намерены передавать Украине боевые самолеты для обороны в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

Смит сказала, что "это развивающийся разговор, но в конце концов нет".

"Мы много раз беседовали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным", – сказала она.

Смит добавила, что выдвинутое Польшей конкретное предложение о передаче истребителей МиГ Украине "несостоятельно".

"Они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на нуждах противовоздушной обороны", - добавила посол.

Также читайте: В Мариуполе заблокированы около 160 тысяч мирных жителей, – мэр Бойченко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 4uxpux
    Кто нибудь починит цензор?
  • Юрий Варинский
    Самолетов нет, ракет нет, патронных заводов нет, военных кораблей нет (строятся в турции - для мудаков), денежки эти закатаны в асфальт для врага. И самое обидное президент не покаялся за это перед украинцами которые сейчас платят кровью из-за этого!!! И вдумайтесь - выдвигают на какую-то награду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Mykola 19a5fa29
    Політика США і в цілому Заходу зрозуміла: давати Україні зброю лише в тій мірі щоб війна тривала довго. Бажаним її закінченням для Заходу буде поразка України та ослаблення росії. Поразка росії для Заходу більш страшна ніж її перемога. Це факт. А всі ці пафосні промови про західні цінності та оплески Україні гівно варті.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости