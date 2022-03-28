США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.
Смит сказала, что "это развивающийся разговор, но в конце концов нет".
"Мы много раз беседовали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным", – сказала она.
Смит добавила, что выдвинутое Польшей конкретное предложение о передаче истребителей МиГ Украине "несостоятельно".
"Они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на нуждах противовоздушной обороны", - добавила посол.