США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит

Соединенные Штаты Америки не намерены передавать Украине боевые самолеты для обороны в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

Смит сказала, что "это развивающийся разговор, но в конце концов нет".

"Мы много раз беседовали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным", – сказала она.

Смит добавила, что выдвинутое Польшей конкретное предложение о передаче истребителей МиГ Украине "несостоятельно".

"Они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на нуждах противовоздушной обороны", - добавила посол.

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