Руководитель АТБ опроверг фейки о торговле в сети "гуманитарными консервами": импорт без маркировки на украинском языке разрешило правительство своим постановлением

В некоторых региональных телеграм-пабликах появился и активно распространяется фейк, что АТБ якобы реализует в собственных магазинах "гуманитарную" продукцию, в частности, консервы без маркировки на украинском языке из Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков лично в Facebook опроверг это утверждение.

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Он сообщил, что продукты питания и товары первой необходимости компания за свой счет закупает у Польши, Чехии, Италии, стран Балтии и Турции для реализации в сети.

По словам Маркова, продукция, среди которой мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т.д. не имеет никакого отношения к гуманитарным или волонтерским грузам для Украины.

В то же время он объяснил, что импорт товаров без маркировки на украинском языке разрешило правительство своим постановлением - таким образом Украина благодаря оперативным прямым закупкам ритейлеров, в частности АТБ, получает возможность избежать дефицита продуктов. Первые поставки корпорация АТБ осуществила для магазинов сети в Киевской, Одесской, Николаевской и Харьковской областей, а в дальнейшем компания увеличит список импортируемых товаров и расширит количество регионов для их снабжения.

"Прекратите хайп и распространение лжи", – возмутился Марков в ответ на распространение фейков о торговле "гуманитаркой" в АТБ.

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