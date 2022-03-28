МИД рекомендует украинцам, принудительно вывезенным в РФ, обращаться в ближайшие посольства и предоставляет необходимые контакты

Российские оккупанты принудительно вывозят украинцев на территорию РФ. МИД дает четкие рекомендации украинцам, куда нужно обращаться в таких случаях.

Об этом МИД сообщает на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", - говорится в сообщении.

Ниже представлены контактные данные загранучреждений, которые могут помочь украинцам в РФ.

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