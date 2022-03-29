Бельгия высылает 21 российского дипломата, Нидерланды – 17 сотрудников посольства РФ
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Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выслать из страны 17 сотрудников российского посольства. Аналогичное решение приняла и Бельгия, объявив персонами нон-грата 21 российского дипломата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нидерланды высылают 17 сотрудников российской разведки, связанных под дипломатическим прикрытием с российскими представительствами в Нидерландах. Эти сотрудники разведки представляют угрозу безопасности Нидерландов", - заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, добавив, что решение принято в рамках национальной безопасности страны.
В то же время Бельгия высылает 21 дипломата из РФ, поскольку они подозреваются в причастности к шпионской деятельности.
У сотрудников посольства РФ есть две недели, чтобы покинуть страну.