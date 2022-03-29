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Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области

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ракета,франція,ядерна
Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Староконстантинова Николай Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно — Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - заметил он.

Поэтому он обратился с просьбой к горожанам - помочь в приобретении горюче-смазочных материалов.

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Топ комментарии

  • Muron
    Перемовини продовжуються? Хламиду і подоляка на мило
  • Тиамитоксам
    ........
    Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.



    Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5068889219861240 Facebook , что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.

    "Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", - написал он.
  • Igor Yaroslavovich
    Будь-який договір з росією, коштує дешевше ніж папір на якому він написаний!
    Отто фон Бісмарк
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