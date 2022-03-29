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Чавушоглу о переговорах Украины и РФ: Зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. Более сложные темы рассмотрят главы МИД

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чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что на переговорах делегаций Украины и России удалось добиться сближения позиций по некоторым вопросам, более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ и Украины.

"На украинско-российских переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций", – сказал Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более сложные темы повестки дня переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ", - считает он.

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Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.

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Топ комментарии

  • ॐ Серж ॐ
    Україна - це не росія!

    Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
    Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»

    А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:

    «Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...

    І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.

    Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.

    Не зрадимо Крим та Донбас!

    Не зрадимо Україну!»

    *Рефат Чубаров*
  • Vlad Hof
    Я вообще ничего не услышал про то что козломордые уходят из Херсона, Мелитополя и Мариуполя.
  • Ksenia VB
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