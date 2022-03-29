Чавушоглу о переговорах Украины и РФ: Зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. Более сложные темы рассмотрят главы МИД
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что на переговорах делегаций Украины и России удалось добиться сближения позиций по некоторым вопросам, более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ и Украины.
"На украинско-российских переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций", – сказал Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Более сложные темы повестки дня переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ", - считает он.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.