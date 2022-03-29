Россияне отправили запорожскую журналистку Дубченко на "суд" в оккупированный Донецк

Российские захватчики повезли в Донецк "для проведения следственных действий в связи с укрывательством и поддержкой украинского военнослужащего" известную запорожскую журналистку Ирину Дубченко, которую задержали ранее в пгт Розовка Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального союза Украины Сергей Томиленко, получивший эту информацию от сестры журналистки Александры Дубченко.

"Наши родители поехали 28 марта в Розовку, чтобы вывезти прикованную к постели бабушку и мою сестру, которая за ней ухаживала и работала там дистанционно журналисткой украинских СМИ. Родители выяснили, что Ирину забрали. Местный "комендант" сначала сказал, что женщин не задерживают, а потом признал, что ее арестовали и держат в Донецке", – рассказала Александра Дубченко.

Ключевое обвинение, которое оккупанты выдвигают Ирине, – это укрывательство дома тяжелораненого украинского военнослужащего. Задержали журналистку 26 марта.

"Сестра во время обысков говорила, что ухаживает за своим мужем, но ей ответили, что знают все о ее родственниках и о ее журналистской деятельности. Ответили, что "тебе повезло, что есть маленький ребенок, а то бы расстреляли тебя на месте", – отметила Александра Дубченко.

Семья пыталась вывезти Ирину еще 7 марта, но по дороге из Запорожья в Розовку автомобиль родителей расстреляли возле Пологов, разбили лобовое стекло и саму машину. При этом пуля попала у отцовский паспорт и в документы. Родные были вынуждены вернуться в Запорожье.

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У Ирины есть малолетний ребенок, которому в следующем месяце будет 4 года. За несколько недель до войны семья забрала ее в Запорожье.