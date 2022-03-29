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"Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - Арестович о потерях Украины в войне

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арестович
В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет раскрывать точную цифру до конца самой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью ВВС Украина.

В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А по -вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - подчеркнул Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

"Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы лишь в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна. Это просто самоубийство - раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина терпит потери, и они немаленькие.

"Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    І цей ще виліз. Зараз будуть нас лякати втратами.
    Говорити про фінансовий ущерб. Натомість не пропонуючи жодних інструментів, які би покрили наслідки війни..
  • Valter Valter
    Украинцы всю историю умели воевать но всегда просирали все на переговорах.
  • olele
    Анна@f68Cxhj68OZsLkm

    Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
    Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
    Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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