США не видели признаков того, что Россия серьезно ведет переговоры с Украиной, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не видел признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку Соединенные Штаты не видели "признака подлинной серьезности" со стороны РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен.

Он предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает".

"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.

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Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".