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США не видели признаков того, что Россия серьезно ведет переговоры с Украиной, - Блинкен

16 09389
блінкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не видел признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку Соединенные Штаты не видели "признака подлинной серьезности" со стороны РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен.

Он предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает".

"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.

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Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец #474549
    Всі притомні громадяни України-теж не побачили...
  • Мобильный крематорий
    "Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - сказав Блінкен.
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    Коротко и по делу.
  • Volodymyr Volodymyr #490180
    https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

    https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5038669416193672?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·



    Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.

    Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак - это не договороспособная сторона.

    Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма - все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.

    Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.

    В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое - конентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...

    Короче, время пи@дить делегацию.
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