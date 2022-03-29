Украине необходимы истребители и системы ПВО, чтобы закрыть наше небо, – Ермак

Украина нуждается в большем оружии от западных партнеров, чтобы победить Российскую Федерацию в полномасштабной войне, начатой ею 24 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире MSNBC, со ссылкой на Телеграм.

"Нам нужно больше оружия от наших западных партнеров, чтобы выиграть эту войну... Мы, безусловно, благодарны за помощь, которая сейчас оказывается Западом, включая санкции против России, но война продолжается. Люди теряют собственные дома и жизни. Россияне обстреливают наши города ракетами по несколько раз в день, разрушают их. И мы должны понимать все, что в этой войне нам нужна только победа", – отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина больше всего нуждается в оружии от Запада: вопрос номер один - это самолеты и танки, - Зеленский

Руководитель ОП подчеркнул, что "нам необходимы истребители и системы ПВО, чтобы закрыть наше небо. Нужно тяжелое оружие и дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, боевые дроны и как можно скорее".

"Сколько еще потерянных жизней украинцев нужно, чтобы у нас заработал ленд-лиз?" - спрашивает Ермак.