Киве сообщено о еще одном подозрении: на росТВ призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине

Следователи ГБР сообщили о еще одном подозрении бывшему нардепу Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно материалам следствия экс-нардеп, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении. Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

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