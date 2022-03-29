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США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины, - Блинкен

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США готовы, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в частности, поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, мы хотим к этому стремиться", - сказал Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Марокко Нассером Буритой.

Госсекретарь США добавил, что не видит положительных сдвигов в переговорах с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-либо изменения или прогресс... В случае если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.

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Топ комментарии

  • Vsevolod Twerd
    Взагалі-то Арахамія і Чалий наговорили собі на брифінгу на статтю про зраду Батьківщини.
    Ці "домовленності" це те ж саме, що кричав Кива, тільки сказані спокійним тоном.
  • Paul Foxen
    американцы, англичане, да и то угодно не могут спасти другой народ, если правительство того народа *******, они не смогли помочь афганцам от талибана, а ушли кинули на растерзание страну, так и тут, если наши дэбилы решили капитулировать и продать страну *****, поверь, ни Байден ни Джонсон не будут их ремнём по жопе бить, просто поймут что зря вообще пытались помочь, что никакой искренности от зелешоблы не было, так, актёрочка уровня вечернего шоу на 1+1. я очень хотел бы чтобы это было не так, чтобы это был лишь для виду
  • Александр Чуднивец #474549
    Амерам-черговий респект...
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