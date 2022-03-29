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ВСУ в Харьковской области сбили один БПЛА и истребитель-бомбардировщик РФ, - Воздушное командование "Схід"

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війна
В районе Изюма 29 марта были сбиты беспилотник и истребитель-бомбардировщик российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели - на верную погибель. Благодаря нашей ПВО 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.

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  • Ksenia VB
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    https://twitter.com/_Fashington/status/1508827433759354888 1 год



    У відповідь
    https://twitter.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik

    Украинцы думают, что россияне, это такие же люди, как они, просто им не повезло с телевизором и Путин сошёл с ума. Если знаешь историю, то понимаешь, что годы идут, а жители той страны внутренне никогда не меняются
  • Станислав Полторадня #506382
    Аплодисменты ППО!
  • MrC
    Еврей-Зеленский, Беларус-Подоляк и Абхаз- Арахамия историю Украины не учили.
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