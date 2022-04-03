Новости • Агрессия России против Украины, Война, Резня в Буче

"Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

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Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил ужасную информацию о том, что в братской могиле похоронили 280 трупов людей, убитых российскими оккупантами. Внимание! Ниже фотографии, не рекомендованные несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федорук сообщил в комментарии АFP по телефону, что они "уже похоронили 280 человек в братских могилах, поскольку украинская армия вернула контроль над ключевым городом под Киевом. Как свидетельствует агентство, он сказал, что сильно разрушенные улицы города завалены трупами.

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Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 01

Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 02

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Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 03

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Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 04
Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 05
Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 06

Улицы усеяны телами, - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук 07

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Топ комментарии

  • Patrick's
    Кожен росіянин повинен здохнути
  • Patrick's
    Кожен!
  • Taras Klunyk
    РоZZия должна быть ликвидирована как государство, раздроблена на мелкие кусочки, а граждане этой недостраны денацифицированы!!
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