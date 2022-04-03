"Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил ужасную информацию о том, что в братской могиле похоронили 280 трупов людей, убитых российскими оккупантами. Внимание! Ниже фотографии, не рекомендованные несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой.