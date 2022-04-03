Российские оккупанты хотят захватить Донбасс и юг Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что у РФ есть резервы для усиления давления на востоке Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносят огневое поражение. Уничтожают всех, до кого позволяют дотянуться наши возможности. Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Сознаем, что у врага есть резервы для усиления давления на востоке.

В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей. Делать все для защиты", – сказал Зеленский.

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