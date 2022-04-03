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По просьбе Эрдогана в Мариуполе 3 апреля откроют гумкоридор для эвакуации иностранцев, - Минобороны РФ

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По просьбе Эрдогана в Мариуполе 3 апреля откроют гумкоридор для эвакуации иностранцев, - Минобороны РФ
3 апреля в Мариуполе будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации оставшихся граждан иностранных государств в отдельных районах Мариуполя", - говорится в сообщении.

Следовательно, войска РФ открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

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Оккупанты отметили, что из Бердянска иностранные граждане смогут отправиться в любом направлении - либо в оккупированный Крым, либо на подконтрольные Украине территории, а также морским транспортом по выбранным направлениям.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключению угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", - отметили в Министерстве обороны страны-оккупанта.

Топ комментарии

  • Анатолий Лемберг 54a5a49b
    І що пане Ердоган? І нашим і вашим не вийшло? Тепер, якщо забереш тільки іноземців ти будеш поцом для України, а відмовишся ...в Туреччині не зрозуміють чого своїх не рятуєш. З ****** домовлятись тільки свій авторитет в гімно замазати.
  • Ирина Параскевич
    Еще одна проститутка-турецкая! Кого он там собрался из иностранцев вывозить? Их. шо там? Тысячи? А просто старики. женщины. дети? Покрасоваться решил. выпендриться. Миротворец херов! Главное. у путьки разрешения спросил.
  • Виктор Дийнега
    Ждем реакции Эрдогана касательно этого заявления - украинцев по ходу забирать не собираются?
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