Великобритания хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times
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Премьер Британии Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина на юг Украины и отправить ВСУ оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале The Times.
Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения российских кораблей.
Это же оружие позволит оградить прибрежные города от обстрелов с моря.
Джонсон выразил в разговоре с министрами желание закупить противокорабельные ракеты и предоставить их вооруженным силам Украины, чтобы не допустить наступление россиян.