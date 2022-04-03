Новости • Агрессия России против Украины, Война

Великобритания хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times

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Великобритания хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times
Премьер Британии Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина на юг Украины и отправить ВСУ оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале The Times.

Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения российских кораблей.

Это же оружие позволит оградить прибрежные города от обстрелов с моря.

Джонсон выразил в разговоре с министрами желание закупить противокорабельные ракеты и предоставить их вооруженным силам Украины, чтобы не допустить наступление россиян.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект...
  • Бенина Мама
    Они где-то под асфальтом.
    Где точнее- Юзик расскажет (если он найдётся).
  • krot_lub
    Зеленського та його банду потрібно розстріляти. Де Нептуни, Вільхи, Громи2? В асфальт закатали сучі діти. Тепер британці повинні за нас думати? До речі, куди дівся Коломойський?
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