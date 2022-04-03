Великобритания хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times

Премьер Британии Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина на юг Украины и отправить ВСУ оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале The Times.

Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения российских кораблей.

Это же оружие позволит оградить прибрежные города от обстрелов с моря.

Джонсон выразил в разговоре с министрами желание закупить противокорабельные ракеты и предоставить их вооруженным силам Украины, чтобы не допустить наступление россиян.

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