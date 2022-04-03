Оккупанты обстреляли Кривой Рог из "Смерчей", - Вилкул

Глава Криворожского ОВА Александр Вилкул заявил об обстреле города российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в вечерней сводке в телеграме.

"Оккупанты впервые обстреляли гражданские объекты в периметре Кривого Рога – в Ингулецком районе. Орки стреляли из "Смерчей", запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Жертв не было", - говорится в сообщении.

Глава городской военной администрации обратил внимание, что применяемые оккупантами запрещенные кассетные боеприпасы могут взрываться в течение 40 часов и призвал быть максимально осторожными.

"Если увидели на земле небольшие серебристые цилиндрики 5 на 2-2, 5 сантиметра, не трогайте их, сразу уходите и звоните по телефону 101 или 102. Сегодня от таких зарядов погибли отец и сын, которые не прислушались рекомендаций и принесли эти заряды домой, где они и взорвались", - сказал Вилкул.

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