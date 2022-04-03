"Путин называет нас нацистами, чтобы оправдать массовые убийства", - Жорин
Такое мнение высказал в ходе общения с изданием ANSA сокомандир подразделения "Азов" в Киеве Максим Жорин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кремль объявил так называемую операцию по "денацификации" для оправдания вторжения в Украину. Однако определение "нацизм" – лишь инструмент путинской пропаганды. Нет ничего общего между нами и нацистским или фашистским движением. Полк "Азов" – это "ребенок" Революции Достоинства 2014 года. С начала войны, наши подразделения были представлены во всех главных городах страны: таких как Харьков, Николаев и Одесса", - говорит Жорин.
Говоря о Мариуполе, где именно полк "Азов" был решающей силой в изгнании россиян в 2014 году, собеседник выражает осторожный оптимизм. "Немногие люди живут в городе сейчас, но он находится под контролем Украины. Когда мы победили в 2014 году, это был позор для Путина, и сейчас это может повториться снова", - объясняет он.
По его словам, Путин уже повержен. "Он хотел использовать свою пропаганду против нас с целью захватить Украину за два дня. Путин хотел нас разъединить, а в результате – объединил. Сейчас каждый украинец – это "Азов", - резюмировал командир.