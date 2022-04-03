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Глава МИД Британии шокирована зверствами россиян в Буче и других городах

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Глава МИД Британии шокирована зверствами россиян в Буче и других городах
Министр иностранных дел Элизабет Трасс поделилась впечатлениями после полученной информации о преступлениях российской армии в Буче и других ранее захваченных РФ городах под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала Трасс.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські вбивці які вдерлись в Україну мають бути знищені до останього ...
  • Ukraino TV
    Ті кацапи, які НЕ вдерлися в Україну, мають бути знищені також
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Кацап - это не национальность а диагноз.
    Расея - не страна а сорт говна.

    Хороший кацап - это дохлый кацап.

    Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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