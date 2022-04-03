За время войны в результате российских обстрелов уничтожено почти 80% жилой застройки в Изюме, - заммэра

Город Изюм на Харьковщине подвергался интенсивным вражеским обстрелам с 6 марта, в результате ракетных ударов и бомбардировок в городе уничтожено почти 80% жилой застройки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина "Укринформ".

Он отметил, что обстрелы со стороны войск РФ носили абсолютно варварский и хаотичный характер.

"Началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, с артиллерии, с минометов. И это происходило сутки и сутки... Непонятно, какая там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицеи, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина…" – говорит заместитель городского головы.

Характер разрушений построек был очень серьезным: "складывались" целые подъезды, от школ оставались только стены и остатки "коробки". Так, в Изюме уничтожены почти 80% жилой застройки, сказал Мацокин.

По подсчетам городских властей, в Изюме и селах под городом заблокированы и нуждаются в гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

Также Мацокин рассказал о высокой вероятности, что некоторых людей во время обстрелов завалило в подвале и граждане там были похоронены заживо.

"Окончательной информации нет, но россияне не допустят туда никого. Это преступления против человечности, нарушение всех гуманитарных правил, вообще существующих в мире", - сказал он.

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