Новости • Война

С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 258 - ранены, - Офис Генпрокурора

6 26121
С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 258 - ранены, - Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 3 апреля от вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 158 детей, более 416 детей пострадали. Возросло количество раненых – их более 258.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По официально установленным ювенальными прокурорами данным больше всего детей пострадало в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16 , Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.

30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.

1 апреля при взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту возле с. Припутные в Черниговской области в автомобиле погибли два человека и двое получили ранения, один из которых подросток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин возненавидел Зеленского с первой встречи, - The Wall Street Journal

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele
    Я не в тому зараз стані, щоб добирати слова. Можливо, я зараз напишу на черговий бан, але мені байдуже.

    Глава американської розвідки особисто прилітав до Зеленського у січні з детальними планами вторгнення росіян. Там було все, і про Чорнобиль, і про Гостомель, і про Бучу, Ірпінь.

    Обов'язком української - та будь якої у світі, у кожній країні! - влади у такій ситуації було діяти, виходячи з найгіршого сценарію. "Перебдєть" у сотні разів, виставити себе смішними на випадок, якщо нічого не станеться, зганьбитися в очах виборців як панікери, але наплювати на рейтинги і готуватися до війни.

    Якби чоловіків Бучі мобілізували, записали в тероборону і видали зброю, деякі з них загинули б у бою, а не у розстрільних ямах зі зв'язаними руками. А більшість громила б ворога, захищаючи свій дім і своїх дружин та доньок.

    Натомість до останнього з нами гралися в окозамилення. Навіть після початку вторгнення вони формували картину "потішної війни". Мовляв, до нас прийшли виключно імбіцили в ушанках, які не знають з якого боку автомат тримати, вони здаються у полон сотнями, а наші однією гранатою по сім танків підбивають.

    Я дуже добре пам'ятаю колону розбитої ворожої техніки у Бучі, яка подавалася як наша остаточна перемога. Я сиділа за кілька кілометрів від Бучі, і з новин складалося враження, що росіян там більше нема. Впевнена, що багато місцевих жителів завагалися з від'їздом і втратили дорогоцінні години саме через таку подачу інформації. А потім стало уже пізно.

    Жителі прилеглих містечок приймали рішення про евакуацію теж на власний розсуд, і для багатьох вигляд російського танка на власній вулиці став сюрпризом.

    Я не знаю за всю країну, як це відбувалося наприклад на півдні. Знаю, що на моїй Сумщині ситуація повторюється один в один.

    Скільки можна терпіти "арестовщину"?

    Вибачте за різкість, я не спала цієї ночі через новину про загибель друга. І ще через історію з Маріуполя, де 5-річний хлопчик помер на руках у мами зі словами "чому мені так боляче, я ж був слухняний?"
    Можливо я ніколи більше не писатиму адекватно і неупереджено.
    Чому мені так боляче? https://t.me/nuts_roses/744
  • Patrick's
  • Ksenia VB
    Да. Чомусь людей заспокоювали всілякі побєдоносці типу Люсінди.
    Коли навколо творились жахіття.
    Треба було втікати і не заважати армії працювати по орках.
    Або ті люди не розуміють що вони накоїли і як помогли окупанту, або робили то навмисне.
    Я вже давно пишу про хайп на крові, отой телемарафон дурнуватий.
    Ще і квн вони крути першого квітня, давно не ржали....в час коли в українських містах сотні, тисячі вбитих.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости