С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 258 - ранены, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
"По официально установленным ювенальными прокурорами данным больше всего детей пострадало в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16 , Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.
30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.
1 апреля при взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту возле с. Припутные в Черниговской области в автомобиле погибли два человека и двое получили ранения, один из которых подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.