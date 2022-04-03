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Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной и готовят наступление на Северодонецк, - Гайдай

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Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной и готовят наступление на Северодонецк, - Гайдай
Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной. Враг готовится наступать на Северодонецк.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, по его словам, планы оккупантов невыполнимы. Рубежное и Попасная под украинским флагом. Россияне уже месяц пытаются прорваться в этих городах, но только несут потери. Наши защитники не дают врагу продвинуться.

"Наши Вооруженные силы неизменно удерживают позиции. Вчера на линии фронта на Луганщине и Донеччине они отбили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - напоминает Гайдай.

Он отмечает, что ВСУ ежедневно дают по зубам оркам, так что неудачникам больше нравится "бороться" с невооруженным гражданским населением.

Именно поэтому рашисты безостановочно стреляют по жилым кварталам наших городов, уверен он.

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  • Patrick's
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  • Микола Папізже
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  • Андрей Новодар 19ea7cea
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