Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной и готовят наступление на Северодонецк, - Гайдай
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Впрочем, по его словам, планы оккупантов невыполнимы. Рубежное и Попасная под украинским флагом. Россияне уже месяц пытаются прорваться в этих городах, но только несут потери. Наши защитники не дают врагу продвинуться.
"Наши Вооруженные силы неизменно удерживают позиции. Вчера на линии фронта на Луганщине и Донеччине они отбили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - напоминает Гайдай.
Он отмечает, что ВСУ ежедневно дают по зубам оркам, так что неудачникам больше нравится "бороться" с невооруженным гражданским населением.
Именно поэтому рашисты безостановочно стреляют по жилым кварталам наших городов, уверен он.