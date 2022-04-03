Новости • Агрессия России против Украины, Война

Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, - Минобороны Британии

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Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, - Минобороны Британии
Информация о минах в Черном море представляет серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в черном и азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.

"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы потратили на подготовку", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дайте нам такі штуки, що потопити ворожі кораблі.
  • Ярослав Викторович
    Просто я склонен верить западным спецслужбам и минообороны. Мы их уже не слушали до 24 февраля. Предупрежден - вооружен
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

    Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

    Борітеся - поборете!

    а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

    раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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