Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, - Минобороны Британии
13 13326
Информация о минах в Черном море представляет серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в черном и азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.
"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы потратили на подготовку", - говорится в сообщении.