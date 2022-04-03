Польша открыта для размещения американского ядерного оружия, - Качиньский
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Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Но инициатива должна исходить именно от Вашингтона.
Об этом заявил политик в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы", - заявил он.
По его словам, пока такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться". Он также подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.