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Польша открыта для размещения американского ядерного оружия, - Качиньский

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Польша открыта для размещения американского ядерного оружия, - Качиньский
Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Но инициатива должна исходить именно от Вашингтона.

Об этом заявил политик в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы", - заявил он.

По его словам, пока такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться". Он также подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Логічне рішення.
    Нехай наші йолопи подивляться на силу НАТО.
  • Перехватчик
    Все пройдет, но будет хуже…


    @IsraelThreads

    ·
    15 ч



    Всем кто удивляется тому что Красный крест сотрудничает с Путиным и играет на его стороне, напомню одну цитату времен второй мировой войны.
    Из отчета Красного креста: "Первое впечатление о Дахау скорее благоприятное..."
    Еще вопросы?
  • olele
    Angelica@ThisThornyRose



    #Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland.

    Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do #Polska

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